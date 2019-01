O Instituto Federal do Acre (Ifac) lançou edital com 520 vagas para 13 cursos superiores, nos municípios de Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira e Xapuri. As inscrições, que terão início no dia 22 de janeiro e seguem até 25 de janeiro, deverão ser realizadas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) – http://sisu.mec.gov.br, do Ministério da Educação (MEC).

Conforme edital, estão sendo ofertadas vagas para os cursos de Bacharelado em Administração (Rio Branco) e Zootecnia (Sena Madureira), Licenciatura em Ciências Biológicas (Rio Branco), Física (Cruzeiro do Sul e Sena Madureira), Matemática (Cruzeiro do Sul e Rio Branco) e Química (Xapuri), além de Tecnólogo em Agroecologia (Cruzeiro do Sul), Gestão Ambiental (Xapuri), Processos Escolares (Cruzeiro do Sul e Rio Branco) e Sistemas para Internet (Rio Branco).

Para se inscrever, é preciso ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018, como também ter obtido nota diferente de zero na Redação. Além disso, no ato da inscrição, o candidato deverá especificar, em ordem de preferência, suas duas opções de vagas, junto às instituições de ensino superior participantes do Sisu.

Conforme calendário do Ministério da Educação, o resultado da chamada regular será divulgado no dia 28 de janeiro. As matrículas dos aprovados em primeira chamada serão realizadas entre os dias 30 de janeiro e 04 de fevereiro.

Acesse o edital em: http://bit.ly/ifacsisu.