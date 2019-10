A Igreja Evangélica Assembleia de Deus foi fundada no Brasil em 1911,sendo um dos maiores movimento pentecostal da história contemporânea da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil.

Há exato 67 anos, chegavam ao Alto Acre missionários e pastores para fundar a Assembleia de Deus em Brasileia. Com o objetivo de resgatar vidas para Jesus como diz a logo oficial da Assembleia de Deus “Resgatando e Edificando Vidas”, a Igreja em Brasileia desenvolve trabalhos sociais de inclusão social, trabalhando com jovens em idade de risco social e também com a recuperação de pessoas com problema com drogas, onde já centenas de vidas já foram recuperadas e reinseridas à sociedade e às suas famílias.

A programação de aniversario iniciou na noite de sábado (5), com o culto em comemoração aos 67 anos de fundação, e se estenderá até a noite de domingo (6) com culto de encerramento pregado pelo Pastor Presidente Eliezer.

O Pastor Eliezer falou a respeito da festividade. “Hoje é uma noite de muita benção e louvor, pois a nossa igreja comemora 67 anos de fundação, sempre trabalhando com resgate de vidas. Hoje estamos realizando nosso culto aqui nas futuras instalações do nosso templo, com mais espaço e comodidade aos nossos fieis”, falou Pastor Presidente.

1 de 6

Comentários