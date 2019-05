O prefeito Ilderlei Cordeiro assinou nesta segunda-feira, 20, dois convênios que garante a realização do Novenário de Nossa Senhora da Glória e a Marcha para Jesus. Os dois maiores eventos religiosos de Cruzeiro do Sul aquecem a economia e movimentam o turismo na região.

Os convênios foram assinados entre Prefeitura e as igrejas católica e evangélica. “Esses são dois eventos importantes, que além de movimentarem o turismo e o comércio, mobilizam as pessoas para um momento de paz”, salientou o prefeito.

“A gente agradece esse importante apoio da Prefeitura, que está investindo em dois eventos que geram uma economia de paz. Dois eventos que não sobrecarregam as demandas de segurança”, frisou o bispo Flávio Giovenale.

Segundo o pastor Carlos Mariano, que é presidente da Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (AMEACRE), a Marcha em Cruzeiro do Sul é referência para o Estado. “Este já o oitavo ano que realizamos a Marcha, que aqui em Cruzeiro conta com participação de toda a sociedade. Agradecemos o apoio do prefeito Ilderlei por mais esse investimento em paz”.

