Atletas de quatro seleções entraram em campo no Estádio ‘O Cruzeirão’ nesta terça-feira, 10, durante a abertura do Campeonato de Futebol do Vale do Juruá, conhecido popularmente como Copão do Juruá. O evento, aberto oficialmente pelo prefeito Ilderlei Cordeiro e o vice-prefeito Zequinha Lima, apresenta no primeiro jogo a disputa entre Cruzeiro do Sul x Porto Walter e Ipixuna x Rodrigues Alves.

O campeonato, que envolve as equipes esportivas de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Guajará e Ipixuna, promove a integração e valorização dos jogadores amadores da região.

“É com muita alegria que a gente realiza mais uma edição Copão do Juruá, campeonato que promove a prática esportiva, agrega a comunidade e ainda movimenta a nossa economia. Desejo boa sorte a todas as equipes e uma animada disputa para que possamos torcer e prestigiar”, afirmou Ildelei Cordeiro.

A final do Copão do Juruá será promovida na próxima terça-feira, 17, no Estádio O Cruzeirão. O evento é realizado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

“O campeonato compõe a programação de celebração dos 115 da nossa cidade”, observa o secretário de Cultura Aldemir Maciel.

Premiações

A seleção vencedora será premiada com R$ 2.500. A segunda colocada será agraciada com R$ 1.500, além de medalhas e troféus a todos os participantes.

