Cruzeiro do Sul vai sediar a 3° edição do Festival Regional de Quadrilha. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira, 21, pelo prefeito Ilderlei Cordeiro. Serão três dias festa, em que grupos juninos de outros municípios poderão participar.

As inscrições começam nesta quarta-feira, 22, na Secretaria Municipal de Cultura, e se estendem por 25 dias consecutivos. O edital contendo as regras, para interessados em participar do evento, pode ser acesso pelo portal da Prefeitura de Cruzeiro do Sul. O festival ocorro no primeiro fim de semana de julho, na Praça Orleir Cameli.

“Essa é a terceira edição do Festival de Quadrilha, que realizamos na nossa gestão. A expectava é de que pelo menos oito grupos de quadrilha junina se apresentem. A novidade para este ano é participação dos municípios vizinhos. Sem dúvida, será uma grande festa”, ressaltou o prefeito Ilderlei Cordeiro.

Para o diretor da Escola Craveiro Costa, Flávio Rosas, a iniciativa da Prefeitura promove cultura popular. “Todos os anos os nossos alunos participam do festival e neste ano não será diferente, eles estarão juntos nessa grande festa da cultura”, frisou.

A solenidade de lançamento do evento foi promovida Centro de Referência em Inovações para Educação (Crie) contou ainda com a presença da secretária de Assistência Social, Keiliane Cordeiro, do vice-prefeito Zequinha Lima e do vice-presidente da Câmara de Vereadores, Ocenir Maciel.

