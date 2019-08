A articulação do prefeito Ilderlei Cordeiro culminou na assinatura do contrato com a Caixa Econômica Federal nesta segunda-feira, 12, para financiamento dos R$ 15,5 milhões, aprovado pela Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul.

O recurso vai ser revestido em importantes obras de infraestrutura e saneamento no município. A expectativa é que ainda esta semana seja liberada a primeira parcela do montante, de R$ 5,5 milhões. O restante será disponibilizado em duas partes, até fevereiro, sendo cada uma de R$ 5 milhões.

A partir de agora, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul já pode contratar os serviços, equipamentos e mão de obra para a realização das ações de pavimentação das vias do município. A gestão planeja asfaltar mais de 100 quilômetros de rua.

“Cruzeiro do Sul, a partir de agora, vai viver um novo momento. Teremos muito mais demandas solucionadas com a chegada desse recurso. Minha total gratidão ao superintendente da Caixa Econômica e toda a sua equipe, a pastora Jamily da Caixa em Cruzeiro e a Weidma, gerente à época. Todos muito importantes para essa conquista”, salientou Ilderlei Cordeiro.

A caminho de uma reunião com a Comissão da Amazônia, em Brasília, o prefeito parou no aeroporto de Rio Branco para assinar o financiamento.