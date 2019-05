O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, assinou neste sábado, 12, as ordens de serviço para pavimentação asfáltica no ramal da Buritirana e Mariana 1. O pacote de ações também inclui a construção de uma quadra de esportes no Ramal 2.

As obras de asfaltamento dos ramais, que se iniciam nos próximos dias, foram viabilizadas por meio de emenda da deputada federal Jéssica Sales. Ao todo, serão investidos aproximadamente R$ 6,5 milhões, incluindo a construção da quadra.

“Esse é um dia histórico para os moradores do Buritirana e Mariana, beneficiados com mais esse benefício, pois quem manda no meu mandato é o povo. Somente em Cruzeiro do Sul, o meu mandando destinou R$ 37 milhões”, destacou Jéssica Sales.

O melhoramento dos ramais tem impacto direto na economia de Cruzeiro do Sul, pois possibilita o escoamento da produção agrícola, demonstrando o compromisso da gestão do prefeito Ilderlei Cordeiro com os produtores cruzeirenses.

O prefeito agradeceu o apoio do Pagamento. “Agradeço a deputada Jéssica. Hoje, demos início ao sonho de dar mais dignidade aos moradores dessa região. Inclusive, já assumi o compromisso de ampliar a pavimentação de cada ramal em 500 metros, utilizando a nova tecnologia asfáltica que desenvolvemos”, ressaltou.

Segundo o presidente do Buritirana, Leandro Bezerra, o obra de melhoramento no ramal vai melhorar a vida dos produtores. “Esse é momento de muita alegria. Me emocionado quando falo desse asfalto, pois, eu sei o quanto os moradores sofrem com o isolamento. Esse é um momento que para nós vai ficar na história”, disse.

A solenidade também contou com a presença dos vereadores de Cruzeiro do Sul. “Meus parabéns à comunidade e aos políticos envolvidos na execução dessa grande, que tira as pessoas do isolamento”, afirmou o subprefeito da Vila São Pedro, Aldemir Leite.

Serviços

Durante a cerimônia, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou a vacinação contra a gripe influenza e promoveu o cadastramento e atualização dos beneficiários do Bolsa Família.