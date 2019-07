O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, deu início na manhã desta terça-feira, 2, a obra de serviço de pavimentação do acesso à comunidade do Crôa. O local é um dos pontos turísticas mais visitados do Vale do Juruá e concentra grande parte de biodiversidade da Amazônia.

O investimento de mais de R$ 2 milhões, além garantir o direito de ir e vir dos moradores, promove o turismo e a economia na região. A obra se dá por meio de recurso de emendas parlamentares, destinadas através do Ministério do Turismo.

“Estamos cumprindo mais uma meta do nosso Plano de Governo, que é pavimentação do ramal que dá acesso ao Crôa. Esse que é um desejo antigo da comunidade, que gera cidadania e fomenta o turismo e a economia do nosso município”, salientou o prefeito Ilderlei Cordeiro.

O investimento vai garantir a melhoria e pavimentação do ramal, construção de caçada, estacionamento, quiosques e iluminação. Na ocasião, prefeito agradeceu o apoio de toda a Bancada Federal do Acre.

Cidadania

Para os moradores do Croa, a obra gera cidadania e qualidade de vida. “Hoje, graças a Deus, com a ajuda do prefeito Ilderlei Cordeiro estamos vendo um sonho antigo se realizar”, destacou Pedro Paulo, observando que asfalto melhora as condições de transporte dos estudantes.

“Você não tem ideia do que isso significa para nós. Quantas vezes vimos os alunos chegando aqui todos sujos de lama. Nossa, isso é um sonho para todos nós que moramos aqui”, afirmou a moradora Francisca Nazaré de Souza.

Segundo Francisco Bezerra, no inverno o acesso ficava intrafegável. “No inverno a gente tinha que ir para a cidade por meio do igarapé, porque o ramal ficava intrafegável. Essa obra significa muito para nós e gera qualidade de vida”, disse.

