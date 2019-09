O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, prometeu ajuda e cumpriu. Na manhã deste sábado, 28, acompanhado do governador do Estado, Gladson Cameli, realizou a entrega do material de construção civil às famílias que tiveram suas residências danificadas e até mesmo destruídas pelo último temporal.

Ao todo, 173 casas vão precisar de reparos ou edificação completa. A Prefeitura de Cruzeiro do Sul doou toda a parte de cobertura das residências. Já o Estado arcou com toda a madeira que será utilizada na obra, agregando mais R$ 106 mil de investimento.

“Como prefeito, eu não podia deixar essas famílias desamparadas. Muitos tiveram suas residências totalmente destruídas e não teriam condições financeiras de reconstruir. Por isso, fiz questão de ajudar no que fosse necessário para que eles voltassem aos seus lares. Agradeço a parceria do nosso governador, por mais esse apoio para a nossa cidade. É com união e trabalho sério que a gente transforma a sociedade”, endossou Ilderlei Cordeiro.

Aos 56 anos, Maria das Dores de Oliveira vive da renda do Bolsa Família. A casa em que vivia com os 10 filhos, no bairro da Várzea, foi totalmente destruída. “Meu dinheiro não dá para eu construir uma casa. Eu já fui enganada por muitos políticos. Mas, Deus colocou esse homem de abençoado e honrado, que é o Ilderlei, na minha vida e agora vou ter a minha casa”, contou emocionada.

Manoel Oliveira também teve sua casa destruída pela força do vento e da chuva. “Desde que minha casa foi atingida, estamos vivendo na casa dos outros. Não vejo a hora de reconstruir e voltar para o meu lugar junto com a minha família”.

O amparo às vítimas tem sido prestado pela Prefeitura desde a noite do fenômeno. Por orientação do prefeito Ilderlei, a Defesa Civil do Município esteve a todo momento junto as famílias e todas as secretarias municipais, em especial, a de Desenvolvimento Social, estão auxiliando as vítimas no que foi necessário.

