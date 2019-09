As obras de infraestrutura em Cruzeiro do Sul não param. Na manhã desta segunda-feira, 23, o perfeito Iderlei Cordeiro, acompanhado do senador Sérgio Petecão, vistoriou as obras de pavimentação do ramal que dá acesso ao Croa e as do bairro Saboeiro.

Durante a visita, os gestores dialogaram com a população. Em Cruzeiro do Sul, a Prefeitura está investindo mais de R$ 15,5 milhões em infraestrutura e saneamento. De acordo com o planejamento, todos os bairros serão contemplados com o benefício.

“Temos concretizado todas as metas que traçamos no nosso Plano de Governo. Nossa equipe não para e que vem a Cruzeiro do Sul percebe, claramente, a diferença de antes para agora. Nosso trabalho tem como principal foco a população, que merece ser respeitada e ter seus impostos revertidos em políticas públicas”, frisou o prefeito.

No Croa, o montante de mais de R$ 2 milhões vai garantir o direito de ir e vir dos moradores, promover o turismo e a economia na região. O recurso está sendo aplicado na pavimentação do ramal, construção de caçada, estacionamento, quiosques e iluminação.

“Sempre que venho a Cruzeiro do Sul fico muito feliz com o trabalho que o prefeito Ilderlei está realizando. Aproveito para parabenizar toda a equipe de governo e deixar o nosso mandato a disposição da população cruzeirense”, afirmou Petecão.