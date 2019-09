Cruzeiro do Sul viveu um momento histórico na noite desta quarta-feira, 25. Demonstrando o seu compromisso com a categoria, o prefeito Ilderlei Cordeiro entregou à Câmara de Vereadores o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores da Saúde de Cruzeiro do Sul, que finalmente terão seus direitos assegurados em lei.

O projeto que institui o PCCR dos servidores da Saúde foi aprovado por unanimidade pelos vereadores, durante audiência pública promovida na Praça Orleir Cameli. Na ocasião, a Prefeitura também entregou veículos novos e uma unidade móvel odontológica à Secretaria Municipal de Saúde.

“Me sinto honrado em conquistar esse direito junto aos nossos valorosos servidores da Saúde, que finalmente tiveram suas reivindicações atendidas e direitos garantidos em lei. A valorização do servidor do público é uma das nossas bandeiras de governo. Agradeço a toda a nossa equipe, pois isso só foi possível graças ao trabalho sério da nossa gestão, que se reflete no equilíbrio fiscal da Prefeitura”, endossou o prefeito.

Para a representante do Sindicato dos Enfermeiros de Cruzeiro do Sul, Alcione Daniela, o momento é de celebração. “Esse plano representa a melhoria das nossas condições de trabalho, na nossa remuneração e qualificação. Nesta gestão, nós tivemos um aumento de 33% do salário base, mais as gratificações de salubridade. Esse plano se arrasta há 12 anos e pela primeira vez fomos respeitados e recebidos por um prefeito”, observou.

Emocionado, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde no Estado do Acre (Sintesac), agradeceu ao prefeito pela criação do PCCR. “Estamos esperando esse momento há 12 anos, estamos muito felizes e, se Deus quiser, daqui para frente teremos ainda mais vitórias”.

Investimentos

A Prefeitura entregou à Secretaria Municipal de Saúde três caminhonetes e duas vãs com acesso para cadeirantes. O investimento visa ampliar a oferta dos serviços, auxiliar no transporte e locomoção de servidores e pacientes.

Ilderlei também inaugurou uma nova unidade móvel de atendimento odontológico, que vai melhorar e expandir os atendimentos nas comunidades.