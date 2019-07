Pensando no futuro de jovens e adultos, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, firmou uma importante parceria nesta quinta-feira, 18, com a Residência Educação para a implantação de uma Escola Técnica Profissionalizante público-privada no município.

O prefeito recebeu a visita de Hélio Laranjeira, fundador e presidente da Residência Educação – instituição que é referência, na América Latina, em ensino a distância. “A nossa escola vai atuar ofertando uma qualificação profissionalizante de qualidade aos nossos jovens, que terão uma melhor perspectiva de futuro. Bem como qualificando ainda mais os nossos servidores”, endossou Ilderlei Cordeiro.

A ideia é que os cursos também sejam ofertados aos servidores públicos, ampliando os conhecimentos e melhorando os atendimentos na área da saúde, educação, assistência social, entre outros segmentos.

“Parabenizo o prefeito Ilderlei pela sua fantástica visão de futuro, que busca fazer mais com menos, por meio da tecnologia. Vamos trazer 52 cursos técnicos para Cruzeiro do Sul, com um preço muito mais acessível. Queremos inaugurar a escola o mais breve possível”, destacou Hélio Laranjeira.

A parceria prevê a implantação de uma Escola Técnica Profissionalizante da Residência Educação. O Município entra com a estrutura física, assegurando 10% das bolsas de estudos, além de vagas com descontos para os jovens que podem pagar pela qualificação.

O representante da Fundação Cultural e de Comunicação Valença (FCCV), Francisco Albanito, observa que a qualificação possibilita a mudança e melhoria de vida. “O jovem que formar em um curso profissionalizante pode trabalhar em qualquer lugar do Brasil, pois estará apto para atuar no mercado”.

A Escola Técnica Profissionalizante de Cruzeiro do Sul vai formar jovens e entregar diplomas aos concludentes.

