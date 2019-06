O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, se reuniu na última sexta-feira, 28, com o deputado federal Alan Rick e o com o chefe da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), Paulo Roberto, o qual assegurou investimentos para obra do balneário do Igarapé Preto.

A assinatura da ordem de serviço para o início das obras da próxima etapa do Igarapé Preto, ponto turístico do Vale do Juruá, está previsto para próxima segunda-feira, 1. Paulo Roberto também assegurou apoio do Governo Federal na construção da Orla de Cruzeiro do Sul.

“Não deixaremos faltar recurso até a conclusão da obra do balneário do Igarapé Preto, bem como para a construção da Orla, que foi inserida pelo Governo do Estado como projeto prioritário do Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia. Depois da tragédia que vivemos temos que assegurar recursos tanto para investir em segurança, quanto em turismo e economia, que promovem o desenvolvimento da região”, o superintendente da Sudam.

A obra do Igarapé Preto possui o empenho de R$ 5 milhões, sendo R$ 4 milhões da Sudan e R$ 1 milhão do Ministério do Turismo. Ao todo, R$ 1,5 milhão já foram liberados. A boa notícia é que a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia também vai auxiliar os municípios acreanos na pavimentação de ruas.

O deputado federal Alan Rick destacou a importância da parceria com a Sudam. “Juntos podemos fazer muito por Cruzeiro do Sul. Desde que soube do projeto da obra da orla, me posicionei ao lado do prefeito Ilderlei, para em Brasília articular a consolidação desse importante projeto”, endossou o parlamentar.

“Agradeço a Deus por nos trazer tantos parceiros nessa luta pelo desenvolvimento de Cruzeiro do Sul. A primeira etapa da obra do Igarapé Preto foi concluída e, na próxima semana, vamos iniciar a segunda fase com apoio da Sudam. Agradeço também ao deputado federal Alan Rick que tem destinado recursos para investirmos, em especial, na produção agrícola”, salientou Ilderlei Cordeiro.

O prefeito destacou ainda que com seriedade e trabalho, “sonhos vão se tornando realidade”. “Teremos pelo menos quatro portos na nossa Orla, sendo dois para carga e descarga, um exclusivo para o carregamento de combustível e um destinado para o embarque de passageiros, com foco no turismo. Fico feliz de saber que tudo isso está prestes de se concretizar com o apoio do presidente Jair Bolsonaro”, observou.