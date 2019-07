“Eu sou inocente e vou provar isso”. Foi com essa frase que o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, abriu a coletiva de imprensa desta quinta-feira, 11, para falar sobre a decisão do Ministério Público Eleitoral.

“Eu pedi que a justiça fizesse perícia nos áudios para comprovar o momento em que entrei na sala onde havia e referida conversa e vou provar que não participei de nenhum ato ilícito. Estou tranquilo porque confio na justiça da terra e na de Deus”, disse o prefeito aos jornalistas.

Á frente da gestão municipal, Ilderlei Cordeiro tem se destacado no Estado pela ousadia. Quem visita Cruzeiro do Sul fica surpreso pela transformação que a cidade passou na atual administração: ruas pavimentadas, escolas reformadas e a saúde pública de qualidade. Recentemente, o prefeito garantiu R$ 15,5 milhões para novos investimentos em infraestrutura e saneamento.

Os advogados de defesa estão recorrendo da decisão da justiça. “A decisão judicial deferiu apenas a cassação do diploma, mas, não implica que devo me afastar imediatamente. Nós estamos entrando com recurso”, salientou o prefeito.

“Eu estou em paz. Oro para que Deus nos proteja de tudo e todos que queiram afetar a nossa imagem. A palavra de Deus é muita clara: amar ao próximo. Estou confiante e com a consciência tranquila porque sei da minha inocência”, ressaltou.

