A comunidade do Telégrafo ganhou mais um espaço de interação e conhecimento. O prefeito Ilderlei Cordeiro inaugurou nesta sexta-feira, 21, o novo Centro de Multiuso Raimundo Celso Lima Verde, situado na antiga associação dos moradores.

A obra recebeu o investimento de R$527,8 mil e será utilizada da melhor forma para atender a população e o município com uma estrutura adequada e inovadora. A instituição conta com apoio de emenda parlamentar da deputada federal Jéssica Sales.

“Fico muito feliz de inaugurar um espaço de interação e conhecimento aqui para ao Telégrafo, onde futuramente vamos promover cursos de qualificação para a comunidade. Esse espaço que reúne os esforços de todos nós em prol dos cruzeirenses”, observou o prefeito Ilderlei Cordeiro.

Para a dona de casa, Lúcia Farias o momento é de alegria. “Isso vai ser ótimo, pois vai nos ajudar com novos serviços”, endossou. Já o presidente do bairro do telégrafo, João Barulho, destacou a importância da conquista. “Eu fico muito honrado de ter um prefeito que pensa na comunidade. Esse centro ele atende as demandas da comunidade”, frisou.

A gestão do Centro de Multiuso será repassada à Associação de Moradores do Telégrafo. O espaço leva o nome do ex-vereador Raimundo Celso Lima Verde, homenageado por sua atuação comunitária.

“Esse é o verdadeiro resultado para quem quer realmente ser o representante do povo. Estou muito feliz de ver um recurso que destinei em 2016 ser executado em prol da comunidade”, observou a deputada federal Jéssica Sales.

Comentários