O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, inaugurou nesta sexta-feira,16, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) Arlete Soares de Souza. O espaço também recebeu equipamentos para o atendimento à comunidade.

O Creas foi construído e equipado por meio de emendas parlamentares da deputada federal Jéssica Sales. O Centro atende pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus direitos violados.

A Keiliane Cordeiro, secretária de Desenvolvimento Social, celebrou a conquista. “É a realização de um sonho ter a sede própria do Creas e não tenho dúvidas de que nossos atendimentos serão ainda melhores. Vamos poder oferecer mais comodidade, além de estarmos mais próximos dos bairros de maior vulnerabilidade”.

Além de orientar e encaminhar os cidadãos para os serviços da assistência social ou demais serviços públicos existentes no município, o centro também oferece informações, orientação jurídica, apoio à família, apoio no acesso à documentação pessoal e estimula a mobilização comunitária.

“O nosso mandando é feito com muito amor para a comunidade e em parceria com as prefeituras. Fico muito feliz de estar aqui, inaugurando um espaço que leva o nome de uma mulher que fez muito por todos”, destacou Jéssica Sales.

Por orientação do prefeito Ilderlei Cordeiro, o Creas recebeu o nome de Arlete Soares de Souza, mãe exemplar, trabalhadora, empresária e humanista. Em vida, Arlete se dedicou a cuidar de pessoas em situação de vulnerabilidade social e auxiliou instituições sociais como Mohan, Lar dos Vicentinos, Santa Casa, Educandário, dentre outros.

“Agradeço toda a nossa equipe e a deputada Jéssica pelo apoio. Hoje, estamos entregando mais uma obra, proposta no nosso Plano de Governo, que atende jovens e crianças do nosso município. É com seriedade e trabalho que temos conseguido implantar boas políticas públicas em Cruzeiro do Sul”, endossou o prefeito Ilderlei Cordeiro.

