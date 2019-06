Ilderlei Cordeiro cumpriu uma agenda extensa nesta sexta-feira, 21. Além de inaugurar as passarelas da Várzea e entregar o Centro de Multiuso no Telégrafo, o prefeito de Cruzeiro do Sul realizou a entrega de equipamentos e veículos para o Centro de Referência da Assistência Social (Cras), para a instituição sócio assistencial Missão Família Obra Irmã Demétria e para a Instituição Sociedade Eunice Weaver (Educandário).

“Esses equipamentos e veículos vão melhorar significativamente os trabalhos e atendimentos no município. Atualmente, temos mais 700 usuários dos nossos serviços de convivência. O investimento demonstra o compromisso da gestão com a política de desenvolvimento social”, endossou a secretária de Desenvolvimento Social, Keiliane Cordeiro.

Paralelo aos investimentos, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul garantiu R$ 100 mil em custeio para apoiar as ações da Fundação Betel e da Missão Família Obra Irmã Demétria. Outros R$ R$ 250,4 mil foram injetados no Centro de Convivência dos Idosos, para aquisição de um micro-ônibus e outros materiais.

Para a aposentada Alzira Ferreira Alves, o veículo chega numa boa hora. “Tendo um veículo, tudo facilita. As vezes a gente está doente ou com algum problema e o veículo vem buscar. O motorista nos busca em casa”, frisou.

O prefeito agradeceu o apoio da deputada federal Jéssica Sales em mais esse investimento. “Recebemos essa emenda no final de 2018 e já estamos investindo e transformando isso em benefício para a população. Agradeço também ao Ministério Público por esse belíssimo trabalho realizado no Conservatório de Música”, destacou Ilderlei Cordeiro.

