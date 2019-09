Sonhos que se tornam realidade. A gestão compromissa e arrojada da Prefeitura de Cruzeiro do Sul tem rendidos muitos frutos. Na manhã deste sábado, 31, o prefeito Ilderlei Cordeiro lançou o programa Operação Verão, que agrega R$ 15,5 milhões em investimentos de infraestrutura e saneamento.

O anúncio contou com a presença dos senadores Sérgio Petecão e Mailza Gomes, deputado federal Alan Rick e vereadores do município. A gestão planeja pavimentar mais de 100 quilômetros de vias públicas, durante a Operação Verão.

“Nós vamos trabalhar em todos os bairros da cidade, atuando durante o verão com o serviço de terraplanagem. Estaremos com dois caminhões no serviço de recapeamento de ruas, resolvendo os problemas de pavimentação das ruas da nossa cidade”, frisou o prefeito.

Na ocasião, Ilderlei assinou o contrato de aluguel com os proprietários das máquinas, que prestarão serviços ao município. A Prefeitura também está atuando junto ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (Deracre) na operação de tapa-buracos das rodovias AC-405 e AC-407.

“Para a felicidade da nossa população, estamos vendo o início de uma grande obra que vai atender a todas as áreas do nosso município”, observou o presidente da Câmara, vereador Clodoaldo Rodrigues.

O investimento em infraestrutura transformou Cruzeiro do Sul em um canteiro de obras. Como resultado destaca-se a melhoria da qualidade de vida dos moradores, aumento do turismo e o fortalecimento da economia.

Para o presidente da Associação de Moradores do Remanso, José Maria, a cidade vive uma nova realidade. “Estamos muito felizes, os trabalhos já vêm acontecendo no bairro do Remanso, onde os moradores se deparam com uma nova realidade, que se soma as novas frentes de trabalho apresentadas hoje pelo prefeito”, salientou.

Recentemente, o prefeito Ilderlei Cordeiro e o governador Gladson Cameli firmaram parceria. Com o repasse de R$ 1 milhão mensal do Estado para a Prefeitura, mais áreas serão alcançadas com o serviço de micro revestimento asfáltico – tecnologia desenvolvida no município que, devido seus ótimos resultados, foi adotada por outras gestões municipais.