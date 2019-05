O prefeito Ilderlei Cordeiro reuniu-se nesta segunda-feira, 27, com a diretoria da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, com quem reafirmou a parceria entre a gestão pública e a iniciativa privada.

A nova diretoria toma posse em junho e almeja projetos, que impactam diretamente na economia do município. Juntos, os setores pretendem alavancar o desenvolvimento da região.

O presidente da Associação Comercial, Assem Cameli, parabenizou a gestão pelo cuidado com a cidade. “Hoje a gente se sente mais feliz porque a nossa cidade é uma das mais bonitas do Acre. Juntos podemos fazer ainda mais, gerando mais emprego na cidade”, frisou.

“Quero parabenizar o Assem, que sempre conduziu a Associação com muita democracia, dialogando com o Executivo. Nossa proposta é estender a nossa parceria, um ajudando o outro para que, juntos, possamos desenvolver ainda mais A nossa cidade”, salientou o prefeito Ilderlei Cordeiro.

A parceria entre as instituições visa fomentar produtos regionais, como a farinha, guaraná e açaí, bem como o artesanato indígena.

A reunião contou ainda com a presença da superintendente da Federacre, Pedro Silva, e do representante do Sebrae, Clovis.

