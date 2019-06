Depois de muitas gestões, Cruzeiro do Sul finalmente está entrando nos eixos. A administração do atual prefeito Ilderlei Cordeiro transformou a cidade em um canteiro de obras. Ruas pavimentadas, saúde pública atendendo os anseios da comunidade, educação municipal recebendo investimentos e os povos indígenas dialogando e atuando em parceria com a Prefeitura.

Nas ruas, as pessoas não escondem a satisfação pelo resultado da gestão de Ilderlei Cordeiro, que elevou a cidade entre as mais bonitas do Acre. A inovação da tecnologia de micro revestimento asfáltico demonstra a ousadia do prefeito, que serve de exemplo para outras gestões municipais acreanas.

“A gente fica muito feliz em ser contemplado com a ação da Prefeitura, que já iniciou trabalho de iluminação e roçagem aqui no bairro do Remanso. A gente agradece a atenção e compromisso do prefeito Ilderlei, que foi quem autorizou as obras de pavimentação das ruas”, reconhece o presidente do bairro, José Maria Lima.

Para o pescador Pedro Silvestre, a pavimentação das ruas traz dignidade à comunidade da Várzea, contemplada com as obras de pavimentação. “A rua está ficando muito boa. Aqui, antes a gente morava na mata e agora está tudo bonito, limpinho e sem lama. O prefeito Ilderlei está de parabéns”, salientou, complementando que “moro aqui há noves e nunca nenhum prefeito tinha olhado para nós”.

Cruzeiro do Sul é o primeiro município do Brasil a investir em micro revestimento asfáltico com areia. A maior parte dos insumos necessários, como o cimento, por exemplo, são produzidos na região. Além de ser mais resistente, a nova tecnologia garante uma economia de 40% de recursos e maior durabilidade nos serviços de tapa-buraco e recapeamento das ruas.

Responsável por uma mudança no município, que se tornou referência para outras prefeituras acreanas, Ilderlei faz questão de acompanhar as obras de perto. “Estamos trabalhando tanto no Centro quanto nos bairros. Isso gera economia, pois movimenta o turismo da nossa cidade”, endossou o prefeito.

As obras do Centro da cidade contam com uma emenda do então senador, hoje governador, Gladson Cameli. O investimento no restante da cidade é da própria Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que já pavimentou quase oito mil metros de ruas, com asfaltamento.

“Conto ainda com a ajuda do governador Gladson Cameli, para que faça um convênio de pelo menos R$ 1 milhão por mês. Enquanto essa parceria com o Estado não se consolida, já entrei com o pedido de financiamento na Caixa Econômica Federal para que possamos investir R$ 15,5 milhões em infraestrutura”, reforça Ilderlei Cordeiro.

Comentários