O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro foi recebido pelo governador em exercício, Wherles Rocha, na tarde desta quinta-feira, 12, para tratar de investimentos para o município. Entre as pautas, o repasse mensal acordado pelo Estado para obras de infraestrutura.

“Estamos articulando a liberação do nosso convênio no valor de R$ 1 milhão mensais, para começarmos as obras antes do período de inverno”, salientou.

Outra pauta da agenda foi a pavimentação da estrada que liga Cruzeiro do Sul a Pucallpa (Peru). Quando parlamentar, Ilderlei foi responsável por adquirir recursos para o início desta obra.

“O vice-governador está organizando uma caravana para que possamos chegar até o limite da estrada. A ligação entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa trará investimentos importantes para a nossa cidade. Quando ocupava o cargo de deputado federal, defendi por inúmeras vezes na tribuna, além de ter conseguido recursos para iniciarmos a construção dela”, disse o prefeito.

Ilderlei tratou também da liberação do tenente Tiago, para que possa assumir a Secretaria de Trânsito “Precisamos que seja nomeado um secretário o mais rápido possível”, disse.

Entre uma pauta e outra, o prefeito e o vice-governador conversaram sobre as próximas eleições municipais. “O Major Rocha é um amigo que adquiri na política, está muito alinhado e afinado com a nossa gestão”, disse Ilderlei.

