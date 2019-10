O prefeito Ilderlei Cordeiro aproveitou a reunião desta sexta-feira, 4, na Associação de Municípios do Acre (Amac), que contou com a presença do governador Gladson Cameli, do senador Sérgio Petecão, dos deputados federal Alan Rick e Manuel Marcos, para solicitar que a bancada federal do Acre destine emenda para construção de unidades habitacionais em Cruzeiro do Sul.

Anualmente, mais de mil famílias sofrem com as enchentes, por morarem em áreas de risco. O encontro discutiu as propostas de emendas parlamentares para o Estado e Municípios.

“Estamos batendo nessa tecla tem um tempo, pois todos os anos essas famílias sofrem com a cheia do Rio Juruá. Precisamos construir unidades habitacionais para dar dignidade a essas famílias”, endossou o prefeito Ilderlei Cordeiro.

As emendas da bancada federal são impositivas, o que significa que o presidente Jair Bolsonaro não pode impor sobre elas uma política de contingenciamento.

