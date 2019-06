Acompanhado do reitor executivo do Grupo de Medicina Afya, Paulo Marcondes, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, visitou na manhã desta sexta-feira, 14, a obra da Faculdade de Medicina, que deve ser concluída no final de julho.

“O nosso sonho está próximo de se tornar realidade. A obra termina em julho e, se Deus quiser, vamos inaugurar o curso em agosto. Agradeço a todos os parceiros em nome do Dr. Nicolau e do Paulo, bem como o deputado federal Alan Rick que iniciou todo esse debate para a implantação do curso de Medicina em Cruzeiro do Sul”, salientou o prefeito que celebra a conquista para a região.

Além de formar médicos na região, que antes tinham que ir para outras cidades estudar, a Faculdade fomenta a economia da cidade com a geração de emprego e renda.

Marcondes destacou a parceria da Prefeitura de Cruzeiro do Sul e apoio da Secretaria Municipal de Saúde no processo de instalação do curso. “Temos contato com o apoio da Prefeitura. Estamos correndo com a obra, inclusive, já fizemos a compra dos livros”, disse.

Segundo a secretaria de Saúde, Juliana Pereira, que também acompanhou a vistoria, o município só tem a ganhar com a oferta do curso. “Como bem disse nosso prefeito, a nossa cidade só tem a ganhar. A Secretaria de Saúde é parceria desde o início do processo de implantação”.

