O prefeito Ilderlei Cordeiro reservou a manhã da última terça-feira, 28, para vistoriar as unidades de saúde de Cruzeiro do Sul. Acessível, o gestor faz questão de manter o diálogo aberto com os profissionais e a comunidade.

“É muito bom ver que o prefeito visita os postos de saúde”, afirmou a morador do Bairro Miritizal, que acabava de participar de uma palestra, na Unidade Básica de Saúde (UBS) José Matheus.

A visita nas unidades de saúde se iniciou pelo Centro De Diagnóstico Edson Mesquita De Magalhães, onde passam mais de 300 pessoas por dia. “Nossa equipe tem dado conta da demanda, muitos exames são feitos no Centro de Diagnósticos e atende toda a região do Juruá, pois nossa estrutura é do SUS. Nos postos de saúde podemos ver os pacientes bem tratados, isso nos dá orgulho”, salienta o prefeito.

Posteriormente, Ilderlei vistoriou os atendimentos da Central Única de Medicamentos, onde são entregues os remédios da rede básica de saúde. “Esta é uma marca de nossa gestão, que instalamos este espaço para concentrar o atendimento final para quem precisa de medicação. Aqui podemos fazer um controle mais rígido e organizado”, explicou.

Umas das marcas da gestão é o bom funcionamento do Centro de Tratamento de Integração Sensorial (Centrin), que realiza o tratamento de crianças diagnosticadas com autismo. O espaço é aa única estrutura do Acre, Rondônia e Amazônia com uma parceria entre o setor público e uma ONG, que atende pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

