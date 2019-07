O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, vistoriou nesta quinta-feira, 25, a obra de pavimentação do acesso à comunidade do Croa. O local é um dos pontos turísticas mais visitados do Vale do Juruá e concentra grande parte de biodiversidade da Amazônia.

A Prefeitura está investindo mais de R$ 2 milhões no Croa, garantindo assim o direito de ir e vir dos moradores, ao tempo em que promove o turismo e a economia da região. O recurso é oriundo de emendas parlamentares, destinadas através do Ministério do Turismo.

“Os serviços não param nem mesmo nos dias de chuva. Tanto os moradores do Croa quanto os turistas do mundo inteiro, que nos visitam, serão beneficiadas. A nossa expectativa é que possamos inaugurá-la no aniversário de Cruzeiro do Sul (28 de setembro) ”, salientou o prefeito.

Para a estudante Emily Lima, a pavimentação do ramal vai melhorar a vida de todos. “Com asfalto, o ônibus pode nos trazer até aqui. Antes, nós tínhamos que vir andando e chegávamos todos melados de mala”, endossou.

O pensamento de Emily é compartilhado pelo morador do Croa, há 15 anos, Antônio Michel. “Essa é primeira vez que um prefeito realiza uma obra como essa aqui. No período do inverno, a gente só tem acesso à cidade de barco. Com o asfalto, teremos o ano todo”.

A vistoria foi acompanhada pelo de secretário de Obras, Gemil Júnior de Abreu e o técnico da Secretaria, o engenheiro Josinaldo Batista.