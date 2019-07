A primeira etapa do Complexo Esportivo e de Lazer do Aeroporto Velho está prevista para ser inaugurada em dezembro deste ano. Na manhã desta segunda-feira, 22, o prefeito Ilderlei Cordeiro esteve pessoalmente vistoriando os andamentos da obra.

Com um investimento de mais de R$ 15 milhões, sendo a maioria de recurso próprio e R$ 5 milhões de emenda parlamentar da deputada federal Jéssica Sales, a Prefeitura vai construir um centro integração de esportes e lazer, com acessibilidade para todos os cruzeirenses.

“Essa é uma área centralizada e estratégica na nossa cidade, onde em breve vamos inaugurar a primeira etapa do Complexo, com a pista de caminhada e atletismo, cinco quiosques, banheiros, a concha acústica e toda a parte de infra e arborização. Estamos superando os desafios, tendo e vista que esta obra iniciada no período invernoso”, endossou o prefeito.

A segunda etapa da obra inclui a construção do restaurante, ginásio coberto, pista de skate, campo sintético, entre outras estruturas. Segundo o empresário responsável pelos serviços, José Carlos, após as fundações as calçadas também serão construídas. “A estrutura vai ter calçadas ao redor, para facilitar a trafegabilidade. O projeto é grandioso e já começa a ser inaugurado no final do ano”, explicou.

