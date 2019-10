Ambos compreendem que a integração entre as duas regiões beneficia os dois países

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, conversou com o presidente do Peru Martín Vizcarra sobre a integração entre Cruzeiro do Sul (Acre) e a Pucallpa (Região de Ucayali), a partir da BR-364. O diálogo se deu durante o 3° Congresso de Áreas Protegidas da América Latina e Caribe nesta segunda-feira, 14.

O evento, que acontece em Lima, tem como tema, este ano, as “soluções para o bem-estar e o desenvolvimento sustentável”. O evento viabiliza às autoridades governamentais, organizações multilaterais, líderes de comunidades locais, tradicionais e povos indígenas, bem como ao setor privado, a apresentação de propostas que atuem na convenção da diversidade biológica.

Na ocasião, o prefeito Ilderlei Cordeiro – única autoridade governamental brasileira a participar do evento – apresentou a proposta de criação do Parque Ambiental dos Povos Indígenas do Vale do Juruá, projeto que reúne mais de R$ 12 milhões em investimentos e será implantado em Cruzeiro, e o projeto de integração entre o Acre e o Peru.

“Duas importantes propostas da nossa gestão que vem de encontro aos objetivos do Congresso. O Parque Ambiental do Povos Indígenas valoriza a nossa cultura tradicional e promove os saberes dos nossos irmãos indígenas. Ele se soma a integração do Vale do Juruá com o Peru, que vai promover o turismo, comércio e a geração de emprego e renda nos dois países”, endossou Ilderlei Cordeiro.

Em diálogo com o prefeito, o presidente Martín Vizcarra se comprometeu em tratar do assunto pessoalmente com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Ambos compreendem que a integração entre as duas regiões beneficia os dois países.

Ilderlei fez questão de agradecer ao apoio que vem tento do governo e dos parlamentares acreano. “Não poderia deixar de agradecer ao governador, Gladson Cameli, ao vice-governador, Major Rocha, senador Márcio Bittar e ao deputado Luiz Gonzaga. Sem dúvidas, com a união de todos, esse sonho será concretizado”, disse o prefeito.

A agenda de Ilderlei Cordeiro no Peru também incluiu diálogos e parcerias com o governador de Ucayali, prefeito de Pucallpa e a ministra do Meio Ambiente do Peru, Fabiola Muñoz Dodero.

