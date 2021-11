Iluminação natalina vira atração turística em Epitaciolândia

A prefeitura de Epitaciolândia inaugurou na noite deste domingo dia 28, a iluminação natalina de 2021.

A iluminação virou rapidamente uma atração turística, os visitantes já se deparam com um portal natalino no km 01 seguindo até a Praça Edmundo Pinto, onde foi instalado vários arranjos, trenó e a manjedoura.

O Artista Vando Cunha e a Decoradora Gilma Lucena, ousaram na criação para este ano. A iluminação foi

Instalada ainda na Avenida Santos Dumont, nas rotatórias e na alfandega divisa com a Bolívia.

Para abrilhantar a festa de abertura o prefeito Sérgio Lopes juntamente com a Primeira Dama Alliny Saldanha, convidaram a Banda de Musica da Polícia Militar de Rio Branco para animar a festa natalina.

Outra atração foi a chegada do Papai Noel, na ocasião o bom velhinho distribuiu bombons e pirulitos e tirou dezenas de fotos com crianças e adultos.

A Primeira Dama Alliny Saldanha definiu esse momento como emocionante e de muita satisfação.

“Hoje esse lançamento da programação marca novos tempos, é um momento de renovação e agradecimento a todos nossos munícipes, com essa festa natalina que inicia hoje vai servir para renovar o espirito de todos”. Destacou Alliny.

O Prefeito Sérgio Lopes ressaltou a importância do Natal nas nossas vidas.

“Esse Natal representa o nascimento do Menino Jesus em nossos corações, com isso queremos desde já agradecer a todos que estão aqui, nossos servidores que se doaram para que tudo ocorresse dentro do tempo, e a nossa população que veio prestigiar a abertura das comemorações natalinas feita pela prefeitura com muito carinho para todos.”

