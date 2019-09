Ponta do Abunã

Uma imagem divulgada pela página Ponta do Abunã mostra a seca severa que atingiu a região do rio Madeira, em Rondônia, no local onde é feito a travessia de carros e caminhões através da balsa.

Na imagem é possível ver ao fundo a construção da ponte sobre o rio Madeira que está em fase de conclusão. A obra tem prazo para ser entregue até o final deste ano.

“Imagem registrada quase no meio do Rio Madeira”, diz a legenda na foto publicada no Facebook.

Imagens registradas no, dia 09, pelo droneiro Rafael Dias, mostram os portos de embarque e desembarque das balsas praticamente vazios, após longos congestionamentos de caminhoneiros que aguardavam para fazer a travessia e seguirem viagem rumo ao estado do Acre, entre os dias 03 e 06 de setembro.

A solução para o problema veio na última sexta-feira (06), quando a empresa de navegação que administra a travessia concluiu a construção de uma estrada de aproximadamente 200 metros sobre um enorme banco de areia na margem direita do rio, com 2 portos de ancoragem para o embarque e desembarque dos veículos.

