Imagens de fotógrafo acreano serão usadas no Discovery Channel

No próximo mês de agosto, o Discovery Channel, canal de televisão britânico que está entre os mais importantes do mundo quando se fala em documentários, lança no próximo mês de agosto, a série “Secrets in the Jungle”, ou “Segredos da Selva” em português.

A série vai falar sobre o mistério dos desenhos milenares conhecidos como Geoglifos que aparecem no Acre e são conhecidos e estudados por pesquisadores e estudiosos do Brasil e do mundo. As fotos que vão ilustrar a série do Discovery Channel são do fotógrafo e jornalista acreano, Diego Gurgel.

As fotos foram adquirida de Gurgel pela produtora da série “Shark Teeth films” de Toronto, no Canadá, e são um compilado de imagens feitas desde 2009 com os pesquisadores, Alceu Ranzi, Martti Parssinen da Finlândia, Denise Schaan (in memorian), e é o maior acervo de fotografias destas formações ancestrais

Diego Lourenço Gurgel é reconhecido pelo seu trabalho que representa os povos originários da Amazônia, comunidades ribeirinhas e belezas naturais da região.

“Os geoglifos vieram como um presente para a minha vida profissional e pessoal, pois me identifico com a história dos meus antepassados, gosto de estudar sobre o tema, e, por isso, acho que conseguir capturar essas imagens com mais perfeição e amor. Mesmo sendo um trabalho árduo, arriscado, com muitos percalços e aventuras, mas me orgulha ver a arte, a beleza, as histórias e os desenhos que ele traz, após cada trabalho, faz tudo valer à pena”, afirma.

Na última semana, durante um sobrevoo de rotina do Ciopaer (Centro Integrado de Operações Aéreas) a bordo do Harpia 04 à divisa do Acre com a Bolívia, foi possível visualizar novos geoglifos. Ao todo foram registrados três conjuntos de geoglifos próximos uns dos outros, circulares e quadrados, e só foi possível enxergá-los graças à angulação acentuada dos raios solares da manhã, caso contrário seria praticamente impossível enxergá-los pois seus barrancos não produziriam uma sombra, afirmou Diego. “Os geoglifos são muito difíceis de serem visualizados em outra hora do dia pois a falta de sombras apagam as formas, sendo ignorados por muitos que sobrevoam a amazônia“. disse o jornalista.

