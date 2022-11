Imagens mostram perseguição do Gefron a carro roubado a 180 km

O evento realizado na escola estadual Belo Porvir em Epitaciolândia e Kairala José Kairala em Brasiléia nesta ultima Sexta-Feira, 4, por estudantes de Medicina do município de Cobija, Departamento de Pando, Bolivia. Visava as situações mais comuns nas quais podem ser contamidas por parasitas, desde verduras e legumes, até a falta do habito de lavar as mãos.

O parasita é um ser vivo que retira os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento de outro ser vivo, estabelecendo, assim, uma relação ecológica interespecífica. Exemplo claro disso, é a ascaridíase, mais conhecida como lombriga, é uma parasitose intestinal comum em crianças. Ela é transmitida pela ingestão de água ou de alimentos (verduras, frutas e legumes) contaminados com os ovos do parasita, que se alojam no intestino delgado e podem provocar sintomas muitos incômodos.

Ressaltando a importância, Universitarios promoveram um seminario demonstrativo visando atentar estudantes de ensino médio sobre os mais diversos tipos de parasitas em locais comuns, ou em alimentos do cotidiano.

Ícaro Olegário, Gestor da escola Belo Porvir, não estava presente por motivo de outra agenda em prol da escola. mas Josué Fernandes, coordenador de ensino da escola relatou ao jornal sua satisfação com a interação entre os alunos da escola e os universitários.

“Uma parceria com as instituições de ensino da Bolívia é fantástica, no que condiz à educação dos jovens de nossa escola e município. Além de desempenhar a praticidade dos objetos de conhecimento dos componentes curriculares de Educação e dar ânimo e/ou despertar o aluno para cursar o ensino superior, dando continuidade à sua trajetória profissional.”

A jovem estudante Anny Camilly Dias, aluna do 2° ano ficou encantada com os markets produzidos pelos universitários e ressaltou:

“É uma experiência legal, tanto para os universitários, quanto para nós alunos do ensino médio. Sendo um sistema preparatório para os discentes da Faculdade de Medicina e entretenimento para nós, que aprendemos na prática o assunto que estudamos teoricamente em sala de aula.”

A Professora de Bioquímica Farmacêutica Ana Maria Aguilar Mora, comentou que estava feliz por os seus alunos terem apresentado os seus materiais a todos os seus colegas e professores das Escolas Kairala José Kairala e Belo Porvir, acrescentando que é de grande importância dar a conhecer este tipo de parasitas , que prejudicam muito a saúde de todos e ninguém está livre de contraí-los.

“Quero deixar meus Agradecimentos aos diretores, professores e alunos que colaboraram com sua participação nesta atividade de promoção da saúde e prevenção de parasitas e outras doenças.”

A Dra. Consuelo Cortez, estava no comando dos alunos destinados para este projeto em ambos os municípios.

