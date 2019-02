Apontada como um dos principais pontos de infraestrutura para alavancar a economia do Acre, as obras da Ponte sobre o Rio Madeira estão avançadas. É o que mostra imagens divulgadas pelo ex-superintendente do DNIT, Thiago Caetano, que atualmente ocupa a super secretaria de Infraestrutura do governo de Gladson Cameli.

Por meio do Facebook, Caetano mostrou que falta pouco para um ponto a outro da ponte ficar totalmente interligado. “Agora só falta um vão… o sonho da integração com o Brasil se aproxima. Graças a muitos guerreiros, desde os funcionários da obra, os valentes do DNIT (onde pude dar minha contribuição) até uma Bancada Federal aguerrida liderada até dezembro pelo nosso Governador Gladson Cameli (líder em todas as obras de Infraestrutura)”, disse.

A expectativa é que a estrutura possivelmente fique pronta em abril, mas os acessos, provavelmente em agosto. Com orçamento inicial de R$ 128 milhões, obra iniciou em 2014 e deveria ter sido entregue em 2018, o que não ocorreu até o momento. A expectativa é que a obra seja entregue até o final deste ano, ligando definitivamente o Acre ao restante do país por via terrestre.

