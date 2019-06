Segundo ele, a implantação do cerco aumentou em mais de 50% a recuperação de veículos furtados e roubados na capital. O caso do sequestro relâmpago da dona de casa é apenas um dos muitos delitos que já estão comprovando a eficiência do sistema.

Ao todo, são sete barreiras, com 21 câmeras de monitoramento, espalhadas em pontos estratégicos. A princípio, a ferramenta está em operação apenas em Rio Branco, mas há parcerias em andamento com a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal para a implantação das câmeras também nas entradas e saídas dos municípios que fazem fronteira com o Estado. No final de maio, o secretário de Segurança Pública, Coronel Paulo César, esteve na Bolívia para ampliar essa parceria também para a fronteira.

A implantação do Cerco Eletrônico pelo sistema de segurança pública do governo do Estado do Acre foi possível graças a ação do Deputado Federal Alan Rick, que participou da 4ª Conferência Internacional “Israel Homeland Security and Cyber 2016”, uma das maiores feiras de tecnologia da segurança do mundo.

“Os roubos e furtos chegaram a um patamar inaceitável pela sociedade acreana. Conversei com o secretário de Segurança à época e aloquei uma emenda de R$ 3,4 milhões para a criação do sistema no Acre. Na sequência fui a Israel conhecer de perto o monitoramento de grande porte e altamente qualificado na área de investigação. Esse sistema tem a capacidade de resumir e compilar horas, dias ou meses de imagens captadas por câmeras de diferentes localizações da cidade”, destaca Alan Rick, lembrando que o software possui a capacidade de otimizar o tempo e a identificação nas investigações policiais.

“Ali entendemos a importância de termos um sistema semelhante no Acre. Fomos em busca dos recursos junto ao Ministério da Justiça e estes foram liberados via emenda de nossa autoria. Agora o cerco eletrônico já é uma realidade na nossa capital, auxiliando as forças policiais no combate ao crime”, disse Alan Rick.