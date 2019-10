O caso do avião localizado na zona rural do município de Assis Brasil, na tríplice fronteira do Acre na manhã deste domingo (27) por uma equipe da Polícia Civil do Acre, pode ter sido abatido no espaço aéreo brasileiro por aviões Tucano da Força Aérea Peruana na última quinta-feira.

Segundo meios de comunicação do Peru, o avião civil que estaria trabalhando para pecuaristas localizados pela fronteira, teria sido interceptado pelos aviões e confundido com os que fazem transporte de drogas, o que seria comum nesta região da tríplice fronteira.

Nenhuma hipótese está sendo descartada no momento. As autoridades brasileiras estão investigando o que pode ter causado a queda da aeronave, causando a morte dos dois tripulantes.

As autoridades do Acre já estão investigando alguns depoimentos e vídeos, de pessoas que moram na região que filmaram por celular. A imprensa peruana relata ainda que, ao menos três Tucanos estariam perseguindo o avião e violaram o espaço aéreo brasileiro.

Relatam ainda que, os familiares pedem que o governo peruano responda por este fato lamentável, no entanto até o momento, o Ministério da Defesa do Peru não se pronunciou sobre o caso.

