Após as denúncias da deputada estadual Eliane Sinhasique (MDB), dando conta que a inauguração do Hospital de Brasiléia foi politiqueira já que a obra não foi concluída, agora, moradores do município também estão fazendo as mesmas acusações usando as redes sociais e inclusive postando fotografias.

O Hospital Wylde Viana, que leva o nome do pai do governador Tião Viana, foi inaugurado no final da semana passada e os munícipes alegam que a inauguração foi na base do “faz de conta” e que a unidade, além de não ter sido totalmente concluída, já apresenta danos estruturais.

Uma foto postada no facebook mostra que uma das portas do corredor central do hospital já veio abaixo. Outra reclamação é que o esgotamento sanitário, que ainda está sendo concluindo, esta passando por dentro de terrenos particulares sem que os proprietários tenham sido sequer notificados.

Um enfermeiro, que trabalha em um centro de saúde de Brasileia e pediu para não ter o seu nome divulgado na reportagem, denunciou que até os computadores do Hospital Wylde Viana, já foram retirados da unidade de saúde.

“Um dia após a inauguração e a imprensa filmar tudo, encostou um caminhão aqui e levou a maioria dos equipamentos, incluindo os computadores. Foi só para filmar e dizer que ta tudo funcionando. Tudo mentira”, denúncia o enfermeiro.

Até o fechamento desta edição, a reportagem do ContilNet não conseguiu contado no hospital de Brasileia para que a direção se pronunciasse sobre o assunto.

Por Salomão Matos