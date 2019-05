Incêndio atinge unidade do IFAC em Cruzeiro do Sul

Um incêndio, ainda de causa desconhecida, atingiu um dos blocos da unidade do IFAC, em Cruzeiro do Sul, na tarde desta terça-feira (30).

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram alunos e funcionários saindo às pressas de um dos blocos próximo ao local em chamas. Por telefone, o comandante do Corpo de Bombeiros no Juruá, capitão Clodoaldo, confirmou o sinistro e disse que acionou o plano de chamado. Essa ação consiste na convocação de todos os bombeiros militares disponíveis, de serviço e de folga.

“Ainda não sei detalhes dessa ocorrência. Estou me dirigindo pro local agora. Só sei que é um incêndio de grandes proporções”, disse ele. Mais informações em instantes.

VEJA NOTA EMITIDA PELO IFAC DE CRUZEIRO DO SUL

Nota sobre incêndio no campus Cruzeiro do Sul

O Instituto Federal do Acre (Ifac) informa, por meio de nota à imprensa, que no início da tarde desta terça-feira (30.04) ocorreu um incêndio nas salas do setor administrativo, localizadas no primeiro andar do prédio do campus do Cruzeiro do Sul.

A instituição informa ainda que o prédio foi, imediatamente, evacuado e que não há vítimas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e está no local fazendo o controle do fogo e prestando os atendimentos necessários. A Defesa Civil também está na unidade para auxiliar nos trabalhos de perícia, juntamente com a equipe da Polícia Civil.

O Ifac lamenta o ocorrido e reforça que está acompanhando, diretamente, a situação, assim como também os desdobramentos do caso. As aulas e demais ações programadas para ocorrer na unidade estão suspensas até o dia 06 de maio.

A instituição, em nome da atual gestão, reforça seu compromisso e apoio a todos os servidores, estudantes e comunidade.

Instituto Federal do Acre

Cruzeiro do Sul, 30 de abril de 2019

