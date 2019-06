Pelo menos dez pessoas ficaram feridas no incêndio que destruiu 20 casas na comunidade boliviana de Buena Vista, na divisa com Costa Marques (RO). Entre as vítimas há três crianças, que tiveram ferimentos leves. Os feridos já receberam alta do Hospital Municipal de Costa Marques, onde foram atendidos.

O fogo começou por volta das 18h na segunda-feira (24), após uma suposta explosão em um motor de energia. As chamas atingiram rapidamente as casas e comércios bolivianos na cidade de palafita.

Na manhã desta terça-feira (25) ainda era possível ver fumaça saindo da estrutura destruída.

Pelo menos 50 bolivianos foram retirados de casa por causa do incêndio e, por enquanto, devem ficar em um abrigo montado no lado brasileiro. Eles estão recebendo assistência da Secretaria de Assistência de Costa Marques. ____________

Nesta terça-feira, o governo da Bolívia confirmou que pelo menos 20 casas foram destruídas no incêndio em Buena Vista e que está enviando ajuda aos atingidos.

____________

Já o governador de Rondônia, Marcos Rocha (PSL), publicou nota informando também que está solidário com as vítimas do incêndio.