No final do dia desta sexta-feira, dia 16, moradores de uma invasão existente ao lado do Bairro Liberdade, localizado na cidade de Epitaciolândia, passaram um grande susto ao perceberem um incêndio que aumentava a cada momento.

O mato e o clima seco, ajudavam na propagação rumo a residências. Somente com a chegada de uma equipe do Corpo de Bombeiros que foi alertada por moradores, foi possível iniciar o combate contra as chamas.

O local que é de difícil acesso, existia uma marcenaria que foi abandonada, deixando muita madeira, pneus e serragens para trás, fato esse que ajudou na propagação do fogo. O trabalho dos Bombeiros durou por mais de hora, aparecendo pequenos focos que ficaram sendo combatidos.

Em tempo, está proibido qualquer tipo de queima neste período de seca. Foi publicado do Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira, o Decreto assinado pelo Governador do Acre, Gladson Cameli.

O alerta foi adotado após a explosão no número de focos de queimadas registrados no Acre nos primeiros dias de agosto. Ao todo, nos 10 primeiros dias do mês, 5.190 focos foram registrados pelos satélites do Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Agentes da Polícia Civil do Município, estiveram no local para tentar identificar o início do fogo. Caso identifiquem que possa ter iniciado o fogo, poderá ser responsabilizado criminalmente, uma vez que colocou vidas em perigo.

