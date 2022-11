Incêndio na Ceasa tem saques a lojas, tiros para cima e confusão com grupo que fazia o sinal ‘L’

Previsão indica chance de recordes de temperatura em algumas localidades; há a possibilidade de neve, graças à massa polar

Uma frente fria chegou trazendo frio intenso e atípico para esta época do ano. Ela deve atingir quatro regiões do Brasil, especialmente o Sul. A queda brusca das temperaturas ocorrerá devido à passagem de uma frente fria seguida de uma forte massa de ar de origem polar, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Em Porto Alegre, houve chuva nesta segunda-feira (31).

O frio avançará pelo Rio Grande do Sul e por parte de Santa Catarina. Até o fim do dia, ele seguirá ainda por todo o território catarinense. Também serão afetados o Paraná, o sul de Mato Grosso do Sul e parte de São Paulo. A previsão indica queda em torno de 15°C na região Sul e em parte das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Em Curitiba, a máxima deve ser de 12°C na terça-feira (1º). Em São Paulo, de 17°C

Entre a noite de segunda-feira e o decorrer de terça, também haverá uma pequena possibilidade de neve entre o planalto sul catarinense e a região dos Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul

A massa de ar frio continuará a se deslocar para o Sudeste, o Centro-Oeste e o Norte. O sul dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás e Amazonas também vai registrar baixas temperaturas, assim como todo o Rio de Janeiro

Essa intensa e atípica massa de ar frio deve atuar no Brasil até o fim da semana, com possibilidade de temperaturas negativas e geada até quinta-feira (3), principalmente nas áreas mais altas do Sul. De acordo com a previsão mais atual, poderá ocorrer quebra de recordes de temperatura para o mês de novembro em algumas localidades

