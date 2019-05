Treinador se vê isolado em processo de fritura diante de questionamentos internos. Cobrança por escalação de time titular contra o Fortaleza é estopim e Rubro-Negro mira Jorge Jesus.

Por Cahê Mota e Janir Júnior

A passagem de Abel Braga pelo Flamengo está em suas cenas finais. A pressão externa somada aos questionamentos internos minaram a paciência do comandante, que pediu para deixar o clube.

O treinador irá ao Ninho do Urubu conforme previsto para treinamento na parte da tarde e a tendência é que a decisão seja comunicada aos jogadores. Jorge Jesus é o preferido da diretoria para substituí-lo.

O clube já iniciou contatos com o treinador português durante passagem de Marcos Braz e Bruno Spindel pela Europa e há confiança a respeito de um acerto. Multicampeão pelo Benfica, Jesus foi eleito o melhor treinador de seu país por três anos e conquistou títulos também pelo Sporting. Seu último trabalho foi o Al Hilal, da Arábia Saudita.

O desgaste entre Flamengo e Abel Braga era crescente desde a derrota para o Internacional, em Porto Alegre, e o distanciamento era evidente. Diretoria e treinador não falavam a mesma língua, o que ficava evidente em entrevistas coletivas do comandante. O estopim da relação foram as cobranças após Abelão dizer que era “óbvia” a escalação de reservas contra o Fortaleza.

O Flamengo não projetava um dano imediato até a parada para Copa América e trabalhava para trocar o comando na pausa do Brasileirão para Copa América. Até lá, serão mais quatro partidas: Fortaleza, Fluminense e CSA, pelo Campeonato Brasileiro, e o Corinthians, terça-feira, pela Copa do Brasil. O processo de fritura, entretanto, minou a paciência de Abel.

Ainda na noite de terça-feira, o técnico deixou clara a insatisfação e se sentiu traído por membros da diretoria que o acarinhavam pela frente e arquitetavam uma troca nos bastidores. Desde então, a diretoria do Flamengo tem trabalhado no sentido de demovê-lo da ideia, ao menos até o duelo com o Corinthians, mas a situação é insustentável.

A cúpula da diretoria rubro-negra convocou reunião de emergência na Gávea para tentar estancar o problema. Não há multa rescisória de parte a parte no contrato de Abel Braga. O treinador, por sua vez, não baterá o martelo antes de se comunicar com os jogadores no Ninho do Urubu na tarde desta quarta-feira.

Abel Braga voltou ao Flamengo no início deste ano, após passagem em 2004. Na atual temporada, são 32 partidas, 19 vitórias, oito empates e cinco derrota, 59 gols marcados e 29 sofridos. Com o treinador, o Rubro-Negro conquistou a Flórida Cup, a Taça Rio, o Campeonato Carioca, classificou às oitavas de final da Libertadores, venceu o primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil e está em sexto no Brasileirão.

