O médico do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), Fernando Renan Kappes Bortoloso foi confirmado como novo superintendente federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), no Acre. O decreto de nomeação, assinado pela ministra Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, está publicado no Diário Oficial da União, desta terça-feira (09), na mesma edição que exonera Luziel Carvalho do cargo.

Desde a semana passada, há a informação da substituição no cargo, quando foi noticiado que o engenheiro florestal e sargento da Polícia Militar, Robelson Dias, seria o nomeado por indicação da deputada federal Mara Rocha (PSDB), que chegou a formalizar o convite, aceito, num primeiro momento, como declarou à imprensa o próprio Robelson Dias, até então lotado como diretor no gabinete do vice-governador Major Rocha (PSDB), irmão da deputada.

Porém, no final das contas quem acabou emplacando o indicado para o cargo de superintendente do MAPA foi a deputada federal Vanda Milani (Solidariedade), cujo grupo político, segundo consta, mantém relações com o médico veterinário Fernando Bortoloso.