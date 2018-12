No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial apresentou baixa de 1,42% e o produto é negociado a R$ 6,26

A cotação da arroba do boi gordo começou a segunda-feira (17) com alta de 0,90% no preço e o produto é negociado a R$ 150,55 no estado de São Paulo. Em Goiânia, a arroba é vendida à vista a R$ 139. No norte do Mato Grosso, o valor é R$ 131. Já Barretos e Araçatuba, em São Paulo, comercializam a arroba a R$ 150,50 à vista.

O preço do quilo do frango congelado sofreu alta de 0,44% e o produto é vendido a R$ 4,54 no estado de São Paulo. Já o preço do frango resfriado também teve alta de 0,44% e a mercadoria é comercializada a R$ 4,56.

No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial apresentou baixa de 1,42% e o produto é negociado a R$ 6,26. Em Minas Gerais, o preço do suíno vivo não registrou variação e a mercadoria é vendida a R$ 3,94. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$ 3,75. Os valores são do Canal Rural e Cepea.

Reportagem, Paulo Henrique Gomes

Comentários