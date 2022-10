Indústria de alimentos do Acre é destaque na Ilha Goumert do Mercale

Os produtos das indústrias de alimentos do Acre ganharam uma importante vitrine neste início de mês. De 4 a 10 de outubro, eles estarão em destaque na Ilha Gourmet da rede de supermercados Mercale. Durante todos esses dias, das 16h às 19h, as renomadas chefs de cozinha Rafa Brozzo e Kamilla Montovanelli preparam para degustação dos clientes pratos e bebidas utilizando somente produtos locais.

A ação, realizada pelo Mercale em parceria com o Sindicato das Indústrias de Produtos Alimentares do Acre (Sinpal), por meio do movimento Indústria Amiga Acreana, teve início na tarde de terça-feira, dia 4. Na oportunidade, o diretor comercial da rede varejista, Rui Arruda, ressaltou que a intenção é valorizar a indústria acreana. “É um compromisso do Mercale com o nosso estado. Temos que dar ênfase aos produtos locais. É motivo de orgulho para todos nós abrir nossas portas para receber grandes parceiros”, acrescentou.

O presidente do Sinpal, José Luiz Felício, elogiou a iniciativa do Mercale de dar visibilidade aos produtos locais e destacou a importância do movimento Indústria Amiga Acreana. “É uma forma de incentivar a indústria acreana, manter empregos e gerar novos postos de trabalho, e demonstrar mais uma vez a qualidade do que é produzido no Acre. Esperamos que a população prestigie visitando e aproveite as delícias feitas pelas nossas renomadas chefs de cozinha. O sentimento é de gratidão a todos os parceiros”, frisou o empresário.

O secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, prestigiou a abertura do evento. Segundo ele, a proposta é extremamente positiva. “Temos que enaltecer essa ação do Mercale, em parceria com o Sinpal, dando oportunidade para que os clientes conheçam melhor a qualidade dos nossos produtos. O fortalecimento da indústria acreana reflete em geração de emprego e fixação de recursos em nosso estado”, pontuou.

Ilha Goumert com festival de produtos locais

A chef de cozinha Rafa Brozzo destacou que, até 10 de outubro, cada dia será realizado um festival, simultaneamente nas duas unidades do Mercale, com novas receitas. “Teremos o festival do hamburger, do drink, do baião e outros. Iremos mostrar aos clientes a versatilidade dos produtos da Indústria Amiga Acreana e como podemos ter várias técnicas de preparo. Nossos produtos são de excelência e não deixam nada a desejar ao que é produzido nas grandes regiões do país”, salientou Brozzo.