Com o tempo de 21s81, brasileiro vence 50m borboleta e se torna o nadador mais velho a ser campeão mundial; Nicholas, que havia conquistado o bronze no revezamento 4x50m medley, segue com forma exuberante

Por GloboEsporte.com — Hangzhou, China

Ele é inesgotável, incansável! Nicholas Santos espantou o mundo da natação mais uma vez, neste sábado, em Hangzhou, na China, no mundial de piscina curta. Aos 38 anos, o brasileiro conquistou o ouro nos 50m borboleta e se tornou o nadador mais velho da história a ser campeão mundial. Aliás, este é o segundo ouro na prova que Nicholas conquista na longa carreira – ele havia vencido em 2012. Com muito vigor físico, ele cravou o tempo de 21s81 para ficar com o ouro.

O sul-africano Chad le Clos, com o tempo de 21s97, levou a prata, enquanto que o nadador de Trinidad e Tobago, Dylan Carter ficou com bronze ao fechar a prova com 22s38.

Em uma prova exuberante, Nicholas Santos manteve um ritmo intenso desde a saída do bloco. Com isso, ele deixou para trás um adversário e tanto: o sul-africano, Chad le Clos. Na virada para os 25 metros finais, o brasileiro apontou com boa vantagem para não perder mais.