Denominada 1ª Feira do Empreendedor Rural de Epitaciolândia ofereceu mais uma opção de lazer para pecuaristas e adeptos de Esportes do gênero, a Feira foi uma Parceria Publico Privado com apoio de entidades governamentais como Prefeitura, Governo do Estado e SEBRAE.

O empresário Joaquim Lira idealizador do evento aos poucos vem se firmando com as competições de vaquejada em sua propriedade o Rancho Santa Fé, situado no quilômetro 06 da BR 317 sentido a rio Branco.

Por entender que esse esporte já foi um dos atrativos turísticos em Epitaciolândia o prefeito Tião Flores resolveu apoiar essa modalidade. Para o prefeito, essa feira traz lazer e aquece a economia local, pois os amantes da vaquejada vêm de vários municípios e ate de Rondônia e o Estado do Mato Grosso para participar do Evento.

“Estamos aqui de braços abertos para receber vaqueiros e admiradores desse esporte, apoiamos esse ano com a logística, limpeza do local e a Premiação e assumimos o compromisso de apoiar ainda mais para 2020 esse evento que ressurge com mais uma opção de lazer para família epitaciolandense.” Destacou Flores.

O Empresário Lira organizador do Evento fez uma avaliação positiva da Feira. “Estamos felizes por ver que as pessoas compareceram no evento, isso nos da forças para melhorar cada vez mais, pois hoje Epitaciolândia está de volta no Circuito da Vaquejada.” Disse Joaquim Lira dono do Rancho Santa fé agradecendo a todos que apoiaram a realização do evento.

No Domingo foi realizado corrida de Motocross com desportista local dando mais brilho no evento.

Além das entidades públicas o evento contou com apoio de Empresas Locais e Pecuaristas, como o Sr. Miguel Flores, Manoel Oliveira, Moises Freire dentre outros apoiadores da 1ª Feira do Empreendedor Rural de Epitaciolândia.

