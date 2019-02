Com o intuito de direcionar os recursos financeiros para aplicar na melhoria das ruas, ramais e atender as reivindicações da população de Brasiléia, a Prefeitura de Brasiléia não organizará evento carnavalesco no ano de 2019.

Neste inverno estão sendo realizados melhoramentos das ruas, como operação tapa buraco, e com a chegada do verão, serão aplicados quase 3 (três) milhões em pavimentações através de convênios, além de investimentos feitos para garantir a acessibilidade de tráfego nos ramais e assegurar um primoroso inicio do ano letivo escolar.

Visando garantir uma melhor qualidade de vida à população, contamos com a compreensão de todos.

Mesmo diante a situação exposta o evento será realizado pela iniciativa privada.

Comentários