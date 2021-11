INMET coloca todo o Acre em estado de perigo por previsão de chuvas intensas com risco de alagamento

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou na manhã desta ultima Quinta-Feira, 18, um alerta de perigo para todo o Estado do Acre com risco de Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta vai até Sexta-Feira, 19.

Além do alerta, o INMET ressaltou as instruções para casos imprevistos durante o período chuvoso:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

A área total de alerta, abrange o Estado de São Paulo, passando por Mato Grosso do Sul, Mato Grasso, Rondônia, metade do estado de Amazonas e todo o estado do Acre.