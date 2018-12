O salário inicial é de R$ 2.402,68, a carga horária de trabalho é de 30 horas semanais

COM SEE

As inscrições do concurso público para cargos efetivos a professores, da Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) se encerrarão no dia 6 de janeiro. Os interessados devem acessar o site do IBADE. (www.ibade.org.br. )

De acordo com o governo, as contratações deverão acontecer de acordo com a vacância e a prova será discursiva, aplicada no mesmo dia da prova objetiva, com uma única questão de conhecimentos didático-pedagógicos. As oportunidades do cadastro de reserva são para professores nas áreas de artes, biologia, ciências, educação física, filosofia, física, geografia, história, língua espanhola, língua inglesa, língua portuguesa, matemática e química.

Conforme o edital, a questão dissertativa argumentativa será “sobre o estudo de caso relacionado à educação, abrangendo conhecimentos didático-pedagógicos”.

A organização do concurso está a cargo do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) e da Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA).

O salário inicial é de R$ 2.402,68, a carga horária de trabalho é de 30 horas semanais, incluindo uma parte de horas de aula e outra de horas de atividades, conforme a legislação em vigor.

Edital de todo o processo de execução, bem como com as informações do certame, estão disponível no site www.ibade.org.br.

ATENÇÃO!

Seguem as datas previstas para solicitação de isenção da inscrição, exclusivamente para aqueles que foram convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Acre, em conformidade com a Lei Complementar 346, de 17/04/2018.

• Período para solicitação de isenção: de 19/12 a 21/12/2018 (vencido).

• Relação preliminar dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos: 27/12/2018.

• Período para recurso contra o indeferimento da isenção: de 28/12 a 31/12/2018.

• Relação final dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos: 04/01/2019.

