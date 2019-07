Atividade é em parceria com as serventias extrajudiciais das comarcas.

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), através do Projeto Cidadão, realizará nos dias 2 e 6 de agosto mais duas edições do Casamento Coletivo. Dia 2 será na Escola Jader Saraiva Machado, na Vila do V, em Porto Acre, e dia 6, na Praça São Gabriel, em Xapuri.

Inscrições

As inscrições para os dois casamentos iniciaram na segunda-feira, 15 de julho, e tiveram datas de encerramento prorrogadas. Para a Vila do V, as inscrições finalizam nesta quinta-feira, dia 1, e, em Xapuri, no dia 5 de agosto.

Na Vila do V, em Porto Acre, os casais interessados em selar a união devem comparecer à Serventia Extrajudicial de Porto Acre, situada na Rua das Falcatas, nº 15, Vila do Incra, das 8h às 16h, com os documentos necessários.

Em Xapuri, os interessados devem comparecer à Serventia Extrajudicial da Comarca de Xapuri, situada na Rua Coronel Brandão, nº 336, Centro, também das 8h às 16h, com os documentos exigidos para a habilitação.

