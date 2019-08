Os interessados devem comparecer à Serventia Extrajudicial da Comarca de Xapuri, situada na Rua Coronel Brandão, nº 336, Centro.

Da redação com Marcus José

Na próxima terça-feira (6), haverá Casamento Coletivo também em Xapuri. As informações foram divulgadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC), órgão que promove a ação.

As inscrições para os casamentos iniciaram na segunda-feira, 15 de julho, e tiveram datas de encerramento prorrogadas.

Em Xapuri se encerra no dia 5 de agosto.

Em Xapuri, os interessados devem comparecer à Serventia Extrajudicial da Comarca de Xapuri, situada na Rua Coronel Brandão, nº 336, Centro, também das 8h às 16h, com os documentos exigidos para a habilitação.

O projeto faz parte das ações do Projeto Cidadão. O programa atua em todo o estado e as atividades ocorrerão das 8h às 15h, com a emissão de documentos, atendimentos jurídicos, sociais, previdenciários, de saúde e de beleza. Às 16h será celebrado o Casamento Coletivo.

